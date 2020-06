Ehemaliger Bayern-Profi : Willy Sagnol: Saisonabbruch in Frankreich war ein Fehler

Paris Der frühere Bayern-Star Willy Sagnol sieht den Saisonabbruch im französischen Fußball wegen der Coronavirus-Pandemie gerade im Hinblick auf die Bundesliga-Fortsetzung als großen Fehler an.

Der frühere Assistent von Carlo Ancelotti beim FC Bayern will zukünftig wieder als Trainer arbeiten, dabei gerne in der Bundesliga. „Ich habe großes Interesse, wieder in Deutschland zu arbeiten. Ich kam mit 22 Jahren in das Land und bin dort zum Mann geworden. Ich fühle mich mit Deutschland stark verbunden“, betonte Sagnol. Sein Abschied in München habe damals sehr weh getan.