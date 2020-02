Primera Division : Zidane räumt vor Clásico „heikle“ Lage von Real ein

Madrid Trainer Zinédine Zidane von Real Madrid hat vor dem Liga-Topduell gegen den Erzrivalen FC Barcelona eingeräumt, dass sich das Team um Nationalspieler Toni Kroos in einem „heiklen Moment“ befindet.

„Aber der Clásico gibt uns die Chance, die Dinge zu ändern“, sagte der Franzose vor Journalisten in Madrid. Nach drei Heimspielen und insgesamt fünf Begegnungen ohne Sieg empfängt der spanische Rekordmeister das Team von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Weltfußballer Lionel Messi am Sonntag im Bernabéu-Stadion (21.00 Uhr/DAZN). Mit 55 Punkten führt Barça nach 25 von insgesamt 38 Runden die Tabelle vor Real (53) an.