Premier League : „Zu schlampig“: Chelsea-Coach Tuchel nach 0:0 frustriert

London Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat frustriert auf die Nullnummer gegen den Abstiegskandidaten Brighton&Hove Albion reagiert und auch die „riesige Ablenkung“ durch den Wirbel um die Super League beklagt.

Seit Sonntagabend habe jeder nur noch über die Super League gesprochen, beklagte Tuchel. „Am Ende sind wir enttäuscht, aber gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass wir den Sieg nicht verdient haben.“ Sechs Punkte seien das Ziel für diese Woche gewesen, meinte Tuchel, „es ist ein enges Rennen, aber es ist noch in unserer Hand. Wir werden am Samstag bereit sein“, kündigte Tuchel vor dem Duell beim punktgleichen Verfolger West Ham United an.