Coppa Italia : Zum Abschied einen Titel: Buffon gewinnt mit Juve den Pokal

Gianluigi Buffon (r) gewann mit Juventus Turin den italienischen Pokal. Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Reggio Emilia Torwart-Legende Gianluigi Buffon verabschiedet sich mit einem Titel vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin.

Vor rund 4000 Zuschauern in Reggio Emilia schossen Dejan Kulusevski (31.) und Federico Chiesa (73.) den 14. Turiner Pokal-Triumph heraus. Für Bergamo, das weiter auf seinen zweiten Cup-Erfolg nach 1963 warten muss, erzielte Ruslan Malinovskyi den zwischenzeitlichen Ausgleich (41.). Bei Atalanta stand der deutsche Nationalspieler Robin Gosens in der Startelf.

Für Juventus ist der Cupsieg ein kleiner Trostpreis, nachdem in der Serie A nach neun Meisterschaften in Folge dieses Mal Inter Mailand den Titel holte. Juve muss sogar um den Einzug in die Champions League bangen. Entsprechend ist auch die Zukunft von Trainer Andrea Pirlo ungewiss.