Serie A Zum Abschied von Ibrahimovic: AC Mailand feiert Sieg

Olivier Giroud (45.+2) hatte Mailand in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Davide Faraoni (72.) sorgte Rafael Leao (85./90.+2) mit einem Doppelpack für den Sieg und wurde dafür von Ibrahimovic beklatscht. Hinter Meister SSC Neapel, Lazio Rom und Inter Mailand belegte AC Mailand Platz vier in der Abschlusstabelle und spielt in der Champions League.