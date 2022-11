Fussball : Befreiungsschlag bei Eifeler Schafskälte

Während die Zeltinger ihren Doppel-Torschützen Florian Blesius feiern, ärgert sich Johannes Bales (Nr. 12, links) und gibt die Richtung für die Aufholjad vor. Rechts: Kapitän Felix Leuschen. Foto: TV/Hans Krämer

Badem Bezirksliga: Unter widrigsten Bedingungen zwingt die SG Kyllburg / Badem / Gindorf den SV Zeltingen-Rachtig mit 5:4 in die Knie

Nur eine Woche nach der 0:7-Schlappe in Schleid hat die SG Kyllburg/Badem/Gindorf unter widrigsten Bedingungen gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner aus Zeltingen-Rachtig eine deutliche Reaktion gezeigt. Bei Dauerregen und empfindlicher Kälte zwangen die Vereinigten im Kellerderby den Gast von der Mosel in einem jederzeit offenen Spiel nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 5:4 in die Knie.

24 Stunden bevor der Ball in der Wüste bei der WM in klimatisierten aus dem Sand gestampften Stadien zum ersten Mal freigegeben wurde, zeigten am Samstagnachmittag in der Eifel bei Schafskälte, Nässe und auf tiefem Boden alle eingesetzten Akteure, was echter Amateurfußball mit Herz ist. Beide Teams wussten um die Bedeutung dieser Begegnung. Die Gäste als Tabellen-Drittletzter und die Hausherren an der „Abrisskante“ zwischen drinbleiben und runtergehen. „Heute ging es nicht ums schön spielen, sondern darum, diese Bedingungen anzunehmen und mit allem, was man hat in die Zweikämpfe zu gehen und nicht nachzulassen“, wussten beide Trainer, Roger Reiter von der gastgebenden SG und Spielertrainer Pascal Meschak, der in der letzten halben Stunde selbst noch ins Geschehen eingriff, vom Tabellen-Drittletzten.

Die Gäste waren von Beginn an hellwach, ließen erkennen, dass sie mit dem festen Willen angereist waren, mit einem Punktgewinn in der Eifel ihre Ausgangssituation am Tabellenende zu verbessern. Auf dem nur schwer zu bespielbaren Geläuf war Kombinationsfluss nicht möglich, aber die ganz in Blau gekleideten Moselaner nutzten in einer turbulenten ersten Halbzeit ihre beiden frühen Möglichkeiten konsequent aus. Florian Blesius brachte nach einer Parade von Badems Torwart Simon Eppers den Abpraller aus wenigen Metern alleinstehend im Netz unter. Nur zwei Minuten später hieß es bereits 0:2, als wiederum Blesius ein Missverständnis in der Hintermannschaft der Weißen ausnutzte und einen Heber über den herausstürzenden Keeper versenkte.

Doch die Weißen hielten dagegen, kämpften sich zurück in die Partie. „Das war die Reaktion, die wir alle von uns nach dem 0:7 in Schleid gefordert hatten“, sagte Trainer Roger Reiter. Zweimal Pierre Valerius und Michael Thielen machten innerhalb weniger Minuten aus dem 0:2 eine 3:2-Führung, mit der es in die Halbzeitpause ging. Beide Mannschaften schenkten sich auch in den zweiten 45 Minuten in hart umkämpften Zweikämpfen nichts. Was spielerisch unter solchen Umständen nicht zu lösen war, versuchten beide Teams mit großem Einsatzwillen und Kampfkraft auszugleichen.

Als die Hausherren nur fünf Minuten nach Wiederbeginn ihren vierten Treffer in Folge zum 4:2 durch Andrii Fedoriv erzielten, bedeutete das längst noch keine Vorentscheidung. Die Moselaner antworteten prompt mit dem 4:3 durch Yannik Dietz und auch, nachdem wiederum Fedoriv im Anschluss an eine Ecke mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 5:3 traf, bedeutete das nicht die Entscheidung. In einer hektischen Schlussphase mobilisierte Zeltingen-Rachtig alle Kräfte. Zu mehr als dem erneuten Anschlusstreffer durch Dietz vier Minuten vor Ende reichte es jedoch nicht mehr.

SG Badem / Kyllburg / Gindorf: Simon Eppers – Simon Gorges, (88. Tobias Hahn), Michael Thielen, Pascal Espinosa, (81. Alexander Berscheid), Luca Hardt, Nico Hüweler, Michael Nierobis, (90. + 3 Dominik Kaschube), Andrii Fedoriv, Johannes Bales, Felix Leuschen, Pierre Valerius, (71. Michael Mayer-Nosbüsch)

SV Zeltingen-Rachtig: Leon Gabriel – Jonathan Kuhn, (81. Max Wilbert), Pascal Zurgeihsel, Kim Moritz Heydorn, Benjamin Lenz, Alexander Kappes, Yannik Dietz, Florian Blesius, Felix Franzen, (63. Pascal Meschak), Tim Bechtel, (58. Moritz Krewer), Sven Pazen

Tore: 0:1 (25.) Blesius, 0:2, (27.) Blesius, 1:2 (28.) Valerius, 2:2 (35.) Thielen, 3:2 (40.) Valerius, 4:2 (49.) Fedoriv, 4:3 (50.) Dietz, 5:3 (75.) Fedoriv, 5:4 (86.) Dietz

Schiedsrichter: Sami Rasani