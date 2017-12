später lesen Hallenfußball-Oldieturnier Ballack läuft noch einmal für den Chemnitzer FC auf FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Twittern

Teilen



Michael Ballack wird am 13. Januar 2018 wieder das Trikot des Chemnitzer FC überstreifen. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nimmt an diesem Tag an einem Hallenfußball-Oldieturnier in der Chemnitz Arena teil. dpa