Fußball-Bundesliga Bayer mahnt nach Dusel-Sieg: So reicht es nicht für Bayern

Bayern gegen Leverkusen also, Erster gegen Zweiter, schon früh in der Saison wird es in München zum absoluten Gipfeltreffen kommen. Nur, dass sie in Leverkusen trotz des erneuten Last-Minute-Erfolgs noch nicht so wirklich an ihre Gipfelform glauben wollten. „Wir brauchen heute nicht über Mentalität oder Moral reden“, mahnte Xhaka.