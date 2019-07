„Champions for Charity“ : Benefiz-Kick: Nowitzki wegen Lehmann-Verspätung im Tor

Leverkusen Weil der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann wegen eines Staus zu spät zum Benefiz-Fußballspiel „Champions for Charity“ kam, musste Basketball-Ikone Dirk Nowitzki ins Tor.

Nach Angaben des Stadionsprechers saß Lehmann beim Anpfiff des Spiels in Leverkusen noch im Auto. Also ging Mitorganisator Nowitzki bei der Partie in Leverkusen zu Beginn in den Kasten.