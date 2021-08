Stars kicken im Moselstadion : Benefizspiel für Flutopfer in Trier: Mehr als eine halbe Million Euro gesammelt

Trier Spektakuläre Seitfallzieher, junggebliebene Ex-Profis und tapere Bürgermeister: Trotz des Staraufgebotes beim Benefizspiel im Trierer Moselstadion stehen die Flutopfer im Mittelpunkt – denn für diese wird eine beeindruckende Summe gesammelt.

Sind es Psycho-Tricks? Hinweise? Nur ein „pass’ auf die 16 auf, die steht immer am Rande zum Abseits“? Leider bleibt ungeklärt, was Otto Rehhagel und Schiedsrichter Dr. Markus Merk vor dem Anpfiff des Benefizspiels am Mittwochabend im Trierer Moselstadion besprachen. Wobei: Ziemlich sicher ging es bei diesem Plausch nicht nur um Fußball. Wie an diesem gesamten Abend. Zwar kicken Weltmeister und ehemalige Stars auf dem Platz, doch im Mittelpunkt stehen diejenigen, für die gesammelt wird. Diejenigen, die beim Hochwasser vor einigen Wochen vieles – teilweise sogar alles – verloren haben. Teilweise sogar ihr Leben. Für sie sind am Mittwoch Legenden, Bürgermeister und Prominente ins Moselstadion gereist.

Benefizspiel in Trier: Fußball nicht im Mittelpunkt, aber unterhaltsam

Und dennoch war es natürlich schön, an einem lauen Sommerabend den Idolen von früher zuzusehen. Das reine Kicken schien an diesem Abend teilweise unwichtig – und doch wunderschön. Drei Teams, gespickt mit großen Namen (auch wenn die Bürgermeisternationalmannschaft teilweise eher lokale Bekanntheit genießt, wie die Nummer acht Dennis Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land). Wer sich nicht an einer Innenverteidigung aus 1990er-Weltmeister Guido Buchwald und 2002er-Vize-Weltmeister Jens Nowotny erfreut, der sollte sich bei einem ersten Date vielleicht nicht als Fußball-Nostalgiker vorstellen. So formierte sich die Abwehr der DFB-Allstars im Auftaktspiel (gespielt wurden dreimal 35 Minuten, jeder gegen jeden) gegen die Bürgermeister-Nationalmannschaft. Rücken wir den Fußall in den Mittelpunkt: Das erste Spiel war ein ungleiches Duell, in dem es die Politiker jedoch immer wieder schafften, Nadelstiche zu setzen. Jedoch erwiesen sich vor allem die etwas jüngeren Spieler in Reihen der DFB-Allstars (nein, zu denen zählt nicht Maurizio Gaudino, dessen Technik jedoch noch immer schön anzusehen ist). Marcell Jansen (35), Christian Träsch (33) und Sandra Smisek (44) stellen am Ende auf ein klares 3:0, an dem auch Dennis Junk in Doppelfunktion als Renate-Lingor-Manndecker und Ballverteiler im Mittelfeld nichts ändern konnte.