Neues UEFA-Gremium Bericht: Klinsmann, Lahm und Völler sollen UEFA beraten

Der neue UEFA-Beirat, den das Exekutivkomitee des Verbands in der vergangenen Woche gebilligt haben soll, wird nach Angaben der „Times“ in der kommenden Woche seine erste Sitzung am UEFA-Hauptsitz in Nyon abhalten und mindestens einmal jährlich tagen. Ein ähnliches Gremium soll demnach auch für die Belange des Frauenfußballs gegründet werden.