2. Liga : Bielefeld trennt sich auch von Trainer Scherning

Bielefeld Nur einen Tag nach der Trennung von Sportchef Samir Arabi hat Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld in der 2. Liga auch seinen Trainer beurlaubt.

„Mit 21 Punkten aus 23 Spielen ist unser Klassenerhalt gefährdet, weil wir gerade auch in der Rückrunde nicht ausreichend gepunktet haben. Insbesondere die Eindrücke und der Verlauf des Spiels am vergangenen Sonntag in Braunschweig sind für uns bedauerlicherweise Anlass gewesen, eine Entscheidung treffen zu müssen“, hieß es in der Club-Mitteilung.