Fußball Bierhoff für Abschaffung der 50+1-Regel

„Ich bin für die Abschaffung. Damit mache ich mir nicht viele Freunde in Deutschland“, sagte der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes und Manager der Nationalmannschaft am Sonntag bei Welt TV. Die Regel sichert die Mehrheitsanteile in Kapitalgesellschaften bei den jeweiligen Fußball-Stammvereinen und gilt als Hemmnis für höheren Kapitalfluss wie in anderen europäischen Top-Ligen.