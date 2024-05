Nationalmannschaft Bierhoff: Keine „Übermannschaft“ bei der Fußball-EM

Der frühere DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff sieht bei der Fußball-EM in Deutschland „keine Übermannschaft“ unter den 24 qualifizierten Nationen. Es gebe nicht die „zwei, drei Mannschaften, die qualitativ so viel besser sind“, sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bei der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg.