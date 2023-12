EURO 2024 in Deutschland Bierhoff: Spieler müssen selbst für EM-Euphorie sorgen

Der 55 Jahre alte Europameister von 1996 setzt darauf, dass es das Nationalteam beim Turnier selbst schafft, doch noch Begeisterung in der Bevölkerung zu wecken. „Man muss den Fans durch solche Aktionen, durch ein tolles Tor, durch einen guten Start, vielleicht auch durch einen ersten klaren Sieg im ersten Spiel auch die Hoffnung geben und den Glauben, dass da was passieren kann. Dann verbreitet sich diese Energie. Dann kommt auch die Freude. Das überträgt sich dann auch auf die Mannschaft“, befand Bierhoff, dessen Vertrag beim DFB nach dem WM-Vorrunden-Aus 2022 aufgelöst worden war. Seit Oktober berät er das American-Football-Team der New England Patriots aus der NFL.