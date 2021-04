2. Liga 27. Spieltag : Bochum-Sieg im Spitzenspiel - Osnabrück beendet Negativserie

Düsseldorf Bochum siegt im Spitzenspiel gegen Kiel und baut die Tabellenführung in der 2. Liga aus. Die Aufstiegshoffnungen bei Heidenheim sind fast beendet, im Abstiegskampf gelingt Osnabrück nach vielen Wochen wieder ein Sieg.

Im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Holstein Kiel setzten sich die Bochumer am Samstag mit 2:1 (1:0) durch. Der Tabellenvierte Kiel, der nach Corona-Quarantäne und Länderspielpause das erste Pflichtspiel nach 26 Tagen Zwangspause bestritt, hat bei einer Partie weniger acht Punkte Rückstand auf Liga-Primus Bochum.

VfL-Angreifer Zoller markierte bereits in der fünften Minute die Führung und erzielte auch nach der Pause das zweite Tor (60. Minute). Alexander Mühling (81.) verkürzte in der Schlussphase per Handelfmeter nur noch auf 1:2.