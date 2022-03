WM-Qualifikation : Brasilien wieder mit Neymar gegen Chile und Bolivien

Rio de Janeiro Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Tite hat Superstar Neymar von Paris Saint-Germain für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika wieder in den Kader der bereits qualifizierten Seleção berufen.

Brasilien trifft in den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro am 24. März auf Chile und in La Paz am 29. März (jeweils Ortszeit) auf Bolivien. In der Südamerika-Qualifikation für die WM vom 21. November bis 18. Dezember in Katar führt Brasilien (39 Punkte) vor dem ebenfalls bereits qualifizierten Argentinien (35). Dritter ist Ecuador (25), das nur einen Schritt von der WM-Teilnahme entfernt ist.