3. Liga : Braunschweig klettert an Tabellenspitze - Würzburg folgt

Chemnitz Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Niedersachsen setzten sich am Dienstagabend zum Auftakt des 35. Spieltages glücklich mit 2:1 (2:0) beim abstiegsbedrohten Chemnitzer FC durch.

In Chemnitz brachte Steffen Nkansah die Eintracht per Kopf in Führung (8. Minute). Noch vor der Pause erhöhte Merveille Biankadi auf 2:0 (37.). Obwohl die Hausherren in der zweiten Halbzeit dominierten, gelang Niklas Hoheneder nur noch der Anschlusstreffer (69.). Somit ist Braunschweig seit dem Neustart ungeschlagen. Der CFC hat indes drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.