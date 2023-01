Fußball 2. Liga : Von der Weser in die Pfalz: Bremer Bundesliga-Profi wechselt wohl zum 1. FC Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern startet am 28. Januar bei Hannover 96 ins neue Jahr. Verstärken wird die Pfälzer dann wohl auch ein Mann von der Weser.

Rapp verbuchte in dieser Spielzeit bislang nur sieben Kurzeinsätze. In der Aufstiegssaison war er auf 28 Einsätze gekommen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2024, er kam im Sommer 2021 an der Weser.