Weltklasse-Schiedsrichter : Brych: Videobeweis auf Kosten des Fingerspitzengefühls

Berlin Weltklasse-Schiedsrichter Felix Brych sieht die Verschärfung der Fußballregeln und den Videobeweis nicht nur positiv.

„Ein Schiedsrichter braucht auch Ermessensspielraum, um ein Spiel gut zu leiten und in der Balance zu halten. Und er braucht etwas, das früher ein bisschen verpönt war, aber gar nicht so schlecht ist: Fingerspitzengefühl. Der Video-Assistent hilft uns sehr, aber in vielen Teilen auf Kosten dieses Fingerspitzengefühls“, sagte der 43 Jahre alte Referee in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.