Gestorbene Fußball-Legende : Bundeskanzler Scholz nach Tod von Seeler: „Er wird fehlen“

Hamburg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bestürzt über den Tod von Fußball-Legende Uwe Seeler geäußert und den DFB-Ehrenspielführer als „Vorbild“ gewürdigt.

„Bei allem Ruhm und bei aller Popularität ist Ihr Mann sich selbst stets treu geblieben. Er hat nie vergessen, dass man nur dann ganz nach oben kommt, wenn man den Weg nicht alleine geht“, schrieb Steinmeier an Ilka Seeler. „Sie, verehrte Frau Seeler, waren stets an seiner Seite und haben ihm in vielen schwierigen Situationen Kraft und Halt gegeben.“ Er erinnere sich gerne an die Begegnungen mit Seeler zurück, schrieb Steinmeier. „Wir werden Uwe Seeler nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“