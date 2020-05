Bundesliga : Vor dem Bundesliga-Neustart: Briegel und seine unheilvollen Erinnerungen an Geisterspiele

Rivenich/Germersheim Das sagen Ex-Bundesligaprofis zum Kick vor leeren Rängen.

Mit gemischten Gefühlen blicken zwei Fußballgrößen dem Re-Start der Bundesliga entgegen. „Es wird höchste Zeit, dass wieder etwas Bewegung in den Alltag kommt“, bekennt Klaus Toppmöller (68) im TV-Gespräch. In den vergangenen Monaten habe er sich viel im heimischen Garten rund ums Anwesen in Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufgehalten, sonst nur das Nötigste getan, um kein unnötiges Risiko in Corona-Zeiten einzugehen.