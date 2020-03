E-Sport-Event : Bundesliga Home Challenge: Nürnberg besiegt Favorit Bremen

Berlin Werder Bremen hat am zweiten Tag des DFL-E-Sport-Events „Bundesliga Home Challenge“ eine überraschende Pleite gegen den 1. FC Nürnberg kassiert.

Unter dem Motto „Stay Home ... and play!“ veranstaltet die DFL das Online-Turnier an diesem und am kommenden Wochenende. Insgesamt sind 26 Teams der 1. und 2. Bundesliga mit je zwei Spielern dabei. Es treten mindestens ein Fußball-Profi und eine weitere Person aus dem Clubumfeld an.