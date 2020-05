Fußball : Bundesliga spielt auf Bewährung: Hohe Auflagen beim Neustart

Die große Leere: An diese Anblicke können Sie sich schon mal gewöhnen. Heute geht die Bundesliga weiter. In Dortmund, Leipzig, Berlin, Bremen, Hoffenheim, Frankfurt, Düsseldorf, Augsburg und Köln werden die Spieler dabei vor leeren Rängen auflaufen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Thissen

Trier Was die früheren Bundesliga-Größen Hans-Peter Briegel und Klaus Toppmöller von Geisterspielen halten und wie streng die Vorschriften für Profis und Trainer sind.

Jetzt geht’s los – endlich! Oder neigen Sie eher zur rhetorischen Frage: Jetzt schon – geht’s noch? So oder so: Am Samstag wagt die Fußball-Bundesliga wieder die Rückkehr in den etwas anderen Alltag, gut zwei Monate nach der coronabedingten Pause. Es ist ein Comeback, das international mit großem Interesse verfolgt wird. Mit „Normalbetrieb“ hat es aber nur bedingt zu tun: Nicht nur, weil das Revierderby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr) wie auch alle anderen Partien ohne Fans im Stadion über die Bühne gehen muss.

Auch das angepasste Regelwerk und die strengen Hygienevorgaben werden im Fokus stehen. Hält sich jeder Spieler daran? Jede Infektion mit dem Corona-Virus könnte die Fortsetzung der Saison gefährden, die bis zum 30. Juni abgeschlossen sein soll. Für DFL-Chef Christian Seifert geht’s ums Ganze: An den Fernseh-Millionen hänge die Existenz der Liga in ihrer derzeitigen Form.

Hans-Peter Briegel, Europameister von 1980, will sich erst mal wieder überzeugen lassen. „Ich schaue mir die Live-Übertragung der Erst- und Zweitligaspiele an und entscheide dann, ob ich das auch in den Wochen danach tun werde“, sagt der 64-Jährige. Geisterspiele habe er schon als Aktiver und als Trainer erlebt. Das Problem: die fehlende Atmosphäre. „Hinzu kommt jetzt bei den Spielen in der 1. und 2. Liga, dass sich alle an die Hygienevorschriften zu halten haben, nicht abklatschen dürfen. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil man sich ja auch noch auf das Spiel konzentrieren muss“, sagt Briegel. Immerhin: Einen Tag vor den ersten Geisterspielen wurde die Maskenpflicht für Trainer aufgehoben. „Durch einen Mund-Nasen-Schutz würde ihre Tätigkeit als Trainer – inklusive der Erteilung von Anweisungen sowie angewandter Mimik und Gestik – erheblich eingeschränkt“, sagte DFL-Direktor Ansgar Schwenken.

Mit großer Vorfreude geht der frühere Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller ins Restprogramm: „Es wird höchste Zeit, dass wieder etwas Bewegung in den Alltag kommt“, sagt der Rivenicher. Wenig Verständnis hat Toppmöller für das Verhalten von Trainer Heiko Herrlich, der für einen Eklat sorgte: Der frühere Nationalspieler muss seine Premiere als Augsburger Coach um eine Woche verschieben – weil er im Supermarkt Zahnpasta und Hautcreme kaufte und damit gegen die Quarantäne-Bestimmungen der Bundesliga-Teams verstoßen hat. Das Kuriose daran: Herrlich hatte bei einer Pressekonferenz auf seinen Fauxpas aufmerksam gemacht und sich später selbst für das Spiel am Samstag gegen Frankfurt suspendiert.

ARCHIV - 09.02.2019, Sachsen, Leipzig: Fußball: Bundesliga, 21. Spieltag, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt in der Red-Bull-Arena Leipzig. Blick in das noch leere Stadion. Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. (zu dpa: «Fußball-Bundesliga pausiert bis zum 30. April») Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Foto: picture alliance/dpa/Jan Woitas

