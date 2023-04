26. Spieltag 0:3 gegen Mainz: RB Leipzig in der Krise

„Ich will meiner Mannschaft nicht den Willen absprechen“, sagte Rose, einst selbst Profi der Mainzer. „Das bedeutet, dass wir in einer Phase sind, wo womöglich der Kopf hinzukommt. Da haben wir einiges aufzuarbeiten.“ Die Zeit dazu drängt, schon am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale des DFB-Pokals.