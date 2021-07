Saisonvorbereitung : 0:3 gegen Neapel - Nagelsmann: „Fühlt sich nicht gut an“

München Vier Tests, kein Sieg, aber drei Niederlagen: Julian Nagelsmann hatte sich seinen Start als Bayern-Coach anders vorgestellt. Gegen Neapel kehren die meisten Topspieler zurück - dennoch gibt's ein 0:3.

Der deutsche Meister verlor vor erlaubten 10.000 Zuschauern in der Allianz Arena gegen den SSC Neapel mit 0:3 (0:0). „Das fühlt sich nicht gut an“, gestand Nagelsmann. Sorgen vor einem Fehlstart in die Saison habe er „jetzt nicht“, weil das Team funktioniere. Das habe man in der ersten Hälfte in der aktuellen Bestbesetzung gesehen. „Was soll ich hier nach einem Vorbereitungsspiel den Zampano machen?“