34. Spieltag : 1:0 gegen Schalke: Bornauw rettet Köln in die Relegation

Der 1. FC Köln hat sich am 34. Spieltag mit einem 1:0-Sieg über den FC Schalke 04 in die Relegation gerettet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Köln Sebastiaan Bornauw hat den 1. FC Köln im Kampf gegen den siebten Abstieg in 23 Jahren in die Relegation gerettet. Der belgische Nationalspieler köpfte beim abschließenden 1:0 (0:0) gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Schalke 04 vier Minuten vor Schluss das Siegtor.

Bei Schalke ersparte Trainer Dimitrios Grammozis Ex-Nationalspieler Mark Uth nach Rücksprache doch einen persönlichen Zwiespalt. Am Donnerstag hatte Grammozis einen Einsatz von Uth noch angekündigt, nun wurde nach Vereins-Informationen „zum Schutz des Spielers einvernehmlich beschlossen“, dass Uth nicht spielt. Der Stürmer ist gebürtiger Kölner, spielte in der Jugend und im Vorjahr als Leihspieler für den FC und wurde zumindest für den Fall des Klassenverbeibs auch wieder als möglicher Zugang gehandelt.

Erster Jubel unter den FC-Offiziellen brandete schon in der dritten Minute auf, als die Führung von Gladbach in Bremen bekannt wurde. Die Profis auf dem Platz waren gegen dagegenhaltende Schalker engagiert, die Nervosität war ihnen aber deutlich anzumerken. Vor der Pause hatte der FC so nur eine echte Chance, als Benno Schmitz aus spitzem Winkel an Ralf Fährmann scheiterte (23.). Acht Minuten später wären fast die Schalker in Führung gegangen, doch den Schuss von Matthew Hoppe parierte Timo Horn stark.