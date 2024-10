Fußball-Bundesliga 1:2 bei Union: Dortmund patzt nach Champions-League-Gala

Nach der Pause zog sich Union nun weit in die eigene Hälfte zurück und versuchte, den Vorsprung zu verwalten. So kompakt wie in der ersten Halbzeit stand die Defensive aber nicht mehr und der BVB fand immer mehr Schlupflöcher. Außenverteidiger Ryerson, der unter der Woche seinen Vertrag in Dortmund bis 2028 verlängert hatte, erzielte im Stadion seines alten Arbeitgebers aus rund 15 Metern den Anschlusstreffer.