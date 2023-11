Bundesliga 1. FC Köln baut sich an Kleinigkeiten auf

Ähnlich äußerte sich Davie Selke, der in der 54. Minute den Ausgleich erzielte. „Wir müssen mit dem Punkt leben. In unserer Situation ist jeder Punkt wichtig“, sagte Selke. Dass der Tabellenletzte nur zwei Punkte aus den beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten Augsburg und Bochum holte, wollte niemand überbewerten. „So heute zurückzukommen und einen Punkt mitzunehmen ist wichtig für die Moral und das ist das Wichtigste, was wir heute mitnehmen“, befand Selke, dessen Team mit sechs Punkten aus elf Spielen aktuell viele Probleme hat.