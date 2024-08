Transfers 100-facher Gewinn? Augsburgs Engels vor Wechsel nach Glasgow

Der FC Augsburg steht vor dem Verkauf des belgischen Mittelfeldspielers Arne Engels an den schottischen Champions-League-Teilnehmer Celtic Glasgow. „Was für eine Entwicklung Arne genommen hat, das ist toll“, sagte Trainer Jess Thorup vor dem Bundesliga-Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim über einen sich abzeichnenden Wechsel des 21-Jährigen. „Ob ich das letztendlich entschieden habe, glaube ich nicht, das liegt auch am Verein und am Spieler, wenn man so ein Angebot bekommt.“ Als Trainer müsse man damit „manchmal leben.“