Durchsuchungsaktion 19 Verdächtige nach Angriff auf Schalke-Fans

Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler blicken angesichts des Gewaltausbruchs mit Sorge auf das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund an diesem Samstag. Es sei nicht auszuschließen, dass der Angriff auf die Schalke-Ultras „eine Reaktion nach sich zieht“, hatte die Polizei mitgeteilt. Das Derby zwischen Schalke und Dortmund gilt ohnehin als Hochrisikospiel. Schalke lehne jegliche Form von Gewalt grundsätzlich ab, betonte der Club am Donnerstag. „Entsprechend ist es unser großer Wunsch, dass das Derby am Samstag friedlich abläuft.“