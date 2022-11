15. Spieltag : 2:1 zum Jahresabschluss: Leipzig baut Serie in Bremen aus

2:1 zum Jahresabschluss: Leipzig baut Serie in Bremen aus

Bremen Im letzten Liga-Spiel vor der WM-Pause holt Leipzig mit dem 2:1 gegen Bremen den sechsten Pflichtspielsieg nacheinander. Im Duell zwischen den Toptorschützen Nkunku und Füllkrug bleiben beide torlos.

RB Leipzig setzt seinen Erfolgslauf fort. Die Sachsen feierten vor der Winterpause den sechsten Pflichtspielsieg in Serie und fügten Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga die nächste Niederlage in der Englischen Woche zu. Bei den Hanseaten gewannen die Leipziger mit 2:1 (1:0).