20. Bayern-Pflichtspiel für Kovac: Nur international top

Niko Kovac bestreitet am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon sein 20. Pflichtspiel als Trainer des FC Bayern München. dpa

Schon ein Unentschieden würde definitiv reichen, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Vom Kroaten wird aber zur möglichen Sicherung seines Jobs mehr erwartet. Kovac startete in München mit sieben Siegen am Stück. In den weiteren zwölf Partien gelangen nur noch fünf Erfolge. Dazu kamen vier Unentschieden und drei Niederlagen. International stimmten die Ergebnisse bislang. Krass ist der Leistungsabfall in der Fußball-Bundesliga: Von den letzten acht Partien konnten nur zwei - auswärts - gewonnen werden.



Datum Paarung Ergebnis Wettbewerb

12.08.2018 Eintracht Frankfurt - FC Bayern 0:5 Supercup

18.08.2018 SV Drochtersen/Assel - FC Bayern 0:1 DFB-Pokal

24.08.2018 FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim 3:1 Bundesliga

01.09.2018 VfB Stuttgart - FC Bayern 0:3 Bundesliga

15.09.2018 FC Bayern - Bayer Leverkusen 3:1 Bundesliga

19.09.2018 Benfica Lissabon - FC Bayern 0:2 Champions League

22.09.2018 FC Schalke 04 - FC Bayern 0:2 Bundesliga

25.09.2018 FC Bayern - FC Augsburg 1:1 Bundesliga

28.09.2018 Hertha BSC - FC Bayern 2:0 Bundesliga

02.10.2018 FC Bayern - Ajax Amsterdam 1:1 Champions League

06.10.2018 FC Bayern - Bor. Mönchengladbach 0:3 Bundesliga

20.10.2018 VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:3 Bundesliga

23.10.2018 AEK Athen - FC Bayern 0:2 Champions League

27.10.2018 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern 1:2 Bundesliga

30.10.2018 SV Rödinghausen - FC Bayern 1:2 DFB-Pokal

03.11.2018 FC Bayern - SC Freiburg 1:1 Bundesliga

07.11.2018 FC Bayern - AEK Athen 2:0 Champions League

10.11.2018 Borussia Dortmund - FC Bayern 3:2 Bundesliga

24.11.2018 FC Bayern - Fortuna Düsseldorf 3:3 Bundesliga

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Champions-League-Tabellen

Kader FC Bayern

Statistik-Handbuch zur Champions League

UEFA-Pressemappe zum Spiel FC Bayern - Benfica