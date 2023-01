Bundesliga-Winterpause : 3:1 gegen Zilina: Union gewinnt auch letztes Testspiel

Berlin Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Winterpause mit dem sechsten Sieg im sechsten Testspiel abgeschlossen.

Vor 3000 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Genki Haraguchi (21.), Danilho Doekhi (43.) und Kevin Behrens (80.) die Tore für die Berliner, Timotej Jambor gelang in der 27. Minute per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich. Damit konnten die Köpenicker alle Testspiele in der Winterpause für sich entscheiden.