30. Spieltag 3:4 bei Hoffenheim: Gladbach muss weiter zittern

Derweil wahrten die Kraichgauer ihre Chance auf eine Europacup-Teilnahme. Vor 26.078 Zuschauern in Sinsheim hatte der Niederländer Wout Weghorst (36. Minute) die TSG mit seinem siebten Saisontor in Führung gebracht. Der Ex-Hoffenheimer Hack glich nur drei Minuten später aus (39.). Mit einem Schuss in den Winkel gelang dann Grischa Prömel das 2:1 (58.), ehe Ozan Kabak es ihm nachtat (66.). Mit seinem siebten Tor in diesem Jahr verkürzte Hack noch auf 2:3 (78.), ehe der Borussia-Stürmer (90.) erneut ausglich und der eingewechselte Anton Stach in der Nachspielzeit (90.+1) über den Siegtreffer jubelte