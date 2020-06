Nach Sieg in Bremen : 30. Meisterschaft: Löw, DFL und DFB gratulieren FC Bayern

Nach Sieg in Bremen

Frankfurt/Main Bundestrainer Joachim Löw und die Spitzen von Deutscher Fußball Liga und Deutschem Fußball-Bund haben dem FC Bayern zum Gewinn der deutschen Meisterschaft gratuliert.

„Nicht nur die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Bayern in dieser Saison einige Hürden nehmen mussten. Lange Zeit war die Situation an der Tabellenspitze offener, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war“, wurde Löw auf der Internetseite des DFB zitiert.