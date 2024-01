18. Spieltag 4:0 in Köln - BVB trotz Abwehr-Not erneut ohne Gegentor

Nach der Pause musste auch noch Süle angeschlagen in der Kabine bleiben. Die Personalnot war nun so groß, dass der 19 Jahre alte Hendry Blank aus der 2. Mannschaft zu seinem Debüt kam - und gleich kräftig Lehrgeld zahlte. In seiner ersten Aktion in der Bundesliga wurde er von Thielmann einfach überlaufen, der Kölner Aushilfs-Stürmer scheiterte bei der ersten nennenswerten Kölner Gelegenheit aber an Gregor Kobel.