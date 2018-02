später lesen Versammlung der 36 Vereine 50+1-Regel: DFL-Entscheid zu Diskussionsprozess am 22. März FOTO: Thorsten Wagner FOTO: Thorsten Wagner Teilen

Die Mitgliederversammlung der 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga wird am 22. März über den weiteren Diskussionsprozess zur 50+1-Regel befinden, teilte die Deutsche Fußball Liga in Frankfurt am Main mit. dpa