Hannovers Klubchef klagt gegen eine Entscheidung der Deutschen Fußball Liga. Martin Kind will die volle Kontrolle bei den Niedersachsen. Am Dienstag wird die Sache in Frankfurt verhandelt. Das Urteil könnte richtungsweisend sein.