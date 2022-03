Bundesliga : Abschied beim VfB: Hitzlsperger mit Arbeit zufrieden

Stuttgart Thomas Hitzlsperger will sich nach seinem Abschied als Vorstandsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart frühestens im kommenden Jahr bei einem anderen Verein engagieren.

Dass er aber in Zukunft erneut bei einem Club in verantwortlicher Position einsteigen möchte, steht für ihn fest. „Stand heute kann ich sagen: Diese Erfahrung möchte ich nochmal machen - mit dem Wissen von heute“, sagte Hitzlsperger. Der EM-Zweite von 2008 beendet seine Amtszeit offiziell am 31. März, hat die Geschäfte aber schon an seinen Nachfolger Alexander Wehrle übergeben.