Bundesliga „Absoluter Mehrwert“: Rose betont Bedeutung von Openda

„Ich glaube, dass er einen absoluten Mehrwert hat und das ist mir wichtig zu betonen“, sagte Rose und beschrieb die Stärken des belgischen Nationalspielers: „Der Junge gibt uns so viel, er ist so unangenehm zu verteidigen. Er macht so viele Wege, ist so stark mit seinem niedrigen Oberkörperschwerpunkt, läuft Gegnern davon.“