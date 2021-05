Neuer Sportdirektor : „Absoluter Volltreffer“: Frankfurt holt Markus Krösche

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt hat Markus Krösche als neuen Sportvorstand verpflichtet. Er soll die Erfolgsstory von Fredi Bobic fortsetzen.

Der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligavierten hatte sich am Vortag einstimmig für die Berufung von Krösche ausgesprochen, der seinen Vertrag als Sportdirektor bei RB Leipzig vorzeitig aufgelöst hatte. Er wird seine Arbeit am Main am 30. Juni aufnehmen - und tritt in große Fußstapfen.