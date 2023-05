33. Spieltag Abstieg besiegelt: Sekunden-Schock für Hertha BSC

Es war eine Kulisse eigentlich wie geschaffen für Heldentaten, 70.692 Zuschauer. Und blau-weiß so weit das Auge reichte im mächtigen Rund. An den Fans, die dem Dauerkrisen-Club in dieser Saison in bemerkenswerterweise immer wieder den Rücken stärkten, sollte es nicht liegen. Und Trainer Dardai zog den letzten Trumpf, den er noch hatte: Angeführt von Kapitän Kevin-Prince Boateng, dem gebürtigen Berliner mit der Hertha im Herzen, ging es ins erste Alles-oder-Nichts-Spiel.