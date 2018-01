später lesen Bundesliga-Ausblick Abstiegs-Angst und Europa-Träume am Samstag FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

In der Fußball-Bundesliga steht am Samstag der Abstiegskampf im Mittelpunkt: Im heiklen Keller-Duell tritt am Abend (18.30 Uhr) Schlusslicht 1. FC Köln beim Vorletzten Hamburger SV an. dpa