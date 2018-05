später lesen Die Szenarien am 34. Spieltag Abstiegskampf und Rennen um Europa FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Wie rettet sich der HSV doch noch? In welchen Fällen erreicht Dortmund die Champions League? Am 34. Spieltag stehen in der Fußball-Bundesliga noch spannende Entscheidungen an. Im Kampf um den Klassenverbleib und im Rennen um Europa geht's eng zu. dpa