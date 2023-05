Bundesliga Abstiegskandidat Bochum kommt selbstbewusst nach Gladbach

Viel Selbstvertrauen zieht Letsch sowohl aus dem 1:1 in der Vorwoche gegen den Titelaspiranten Borussia Dortmund und dem Sieg gegen Mönchengladbach in der Hinrunde (2:1). „Im Hinspiel haben wir es gut gemacht. Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, den wir von unserem Tor fernhalten müssen“, meinte der VfL-Coach am Donnerstag. Ausfälle im Kader hat er keine zu beklagen: „Wir sind in der tollen Situation, dass wir alle Feldspieler und Torhüter im Training haben. Das ist in dieser Phase der Saison sicherlich außergewöhnlich.“