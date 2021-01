16. Spieltag : Ärger über Last-Minute-Elfmeter - Hofmann: „Frechheit“

Stuttgart Ärger bei Borussia Mönchengladbach über Glück für den VfB Stuttgart: Ein Last-Minute-Elfmeter sorgt für ein Remis. Schiedsrichter Brych ist mit dem Strafstoß auch nicht glücklich.

Verärgert, frustriert und zornig schimpfte Jonas Hofmann über die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Felix Brych in der Nachspielzeit.

„Das ist eine absolute Frechheit, ich weiß nicht, was er da denkt“, wetterte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im TV-Sender „Sky“. „Es ist Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wofür wir den Videoschiedsrichter haben.“ Silas Wamangituka (90.+6) verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter und rettete dem Gastgeber damit in der Fußball-Bundesliga ein 2:2 (0:1) gegen die Gladbacher.