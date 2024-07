Der Meister legt wieder los Ärger zum Bayer-Trainingsstart: Azmoun kommt nicht

„Ich weiß nur, dass er nicht da war. Das ist ja sichtbar. Von daher müssen wir klären, was da ist“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes nach der rund anderthalbstündigen Einheit vor gut 500 Anhängern. Der 29 Jahre alte Iraner war in der vergangenen Saison an die Roma verliehen und am Sonntag zur Leistungsdiagnostik vor dem Trainingsstart noch erschienen.