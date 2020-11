Schwierige Verhandlungen : Alaba von zurückgezogenem Bayern-Vertragsangebot überrascht

München Ausgerechnet vor der Rückkehr von David Alaba nach Österreich gibt es neuen Wirbel im Vertragspoker. Präsident Herbert Hainer erklärt, dass der FC Bayern sein Angebot für eine Vertragsverlängerung zurückzieht. Das neue Club-Oberhaupt will „die Zukunft planen“. Ohne Alaba?

„Wie es in der Zukunft weitergeht, kann ich nach gestern Abend noch nicht sagen“, sagte Alaba in der Online-Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) in seiner österreichischen Heimat gegen Red Bull Salzburg. In der Kürze der Zeit habe er sich noch keine Gedanken machen können.