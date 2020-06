Drohender Abstieg : Allofs: Werder-Treue zu Kohfeldt „ein Fehler“

Bremen Der frühere Werder-Manager Klaus Allofs glaubt, dass die Verantwortlichen von Werder Bremen die Treue zu Trainer Florian Kohfeldt im Abstiegskampf mittlerweile bereuen.

In einem Beitrag für den „Kicker“ schrieb Allofs: „Für mich war es jedenfalls ein Fehler, sich so frühzeitig und unumstößlich bis zum Saisonende auf Florian Kohfeldt festzulegen. Man hätte sich zumindest die Option eines Wechsels offenhalten sollen.“

Aus Sicht von Ex-Werder-Keeper Frank Rost geht es bei den Bremern zu harmonisch zu. „Ich habe in den letzten Woche gedacht, ich bin bei einem großen schwedischen Möbelhaus in der Mensa. Da hörst du ja nur noch "We are Family" – die große Werder Familie“, sagte der 46-Jährige in der „Bundesligashow“ von NDR 2. „Das ist ja Wahnsinn. Das kannst du ja nicht mehr mit anhören. Das ist Profifußball, das dürfen wir nicht vergessen.“